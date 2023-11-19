Брукс: сожалею ли я о своих словах в адрес Леброна? Нет, я и сейчас чувствую то же самое

Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс признался, что не жалеет о своих негативных высказываниях в адрес лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, сделанных в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Помимо прочего, Брукс назвал Джеймса старым.

«Сожалею ли я о своих словах? Нет, я и сейчас чувствую то же самое. Меня бы не хотели видеть в команде, будь я другим. Это в моём характере», — приводит слова Брукса Fox Sports.

Диллон перешёл в «Хьюстон» в результате сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с участием пяти команд после открытия рынка свободных агентов в июле. По новому контракту Диллон заработает в следующих четырёх сезонах суммарно $ 86 млн.

Брукс пристально наблюдает за оппонентами во время разминки: