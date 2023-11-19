«Локомотив-Кубань» разгромил «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В Краснодаре «Локомотив-Кубань» принимал «Автодор» из Саратова. Первые две четверти проходили в упорной борьбе, но в итоге встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки – 85:63 (21:18, 16:19, 20:8, 28:18).

Лучшую результативность в составе баскетболистов краснодарской команды продемонстрировал американский лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл. На его счету 22 очка. Также в его активе семь подборов и две результативные передачи. У «Автодора» больше всего очков набрал хорватский разыгрывающий Доминик Мавра (18). Также на его счету три передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата «Локомотив-Кубань» встретится с клубом «Руна». Матч пройдёт в Краснодаре 22 ноября. «Автодор» следующий матч проведёт на выезде с «Минском». Игра состоится также 22 ноября.