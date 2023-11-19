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«Локомотив-Кубань» разгромил «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» разгромил «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ
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Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В Краснодаре «Локомотив-Кубань» принимал «Автодор» из Саратова. Первые две четверти проходили в упорной борьбе, но в итоге встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки – 85:63 (21:18, 16:19, 20:8, 28:18).

Лучшую результативность в составе баскетболистов краснодарской команды продемонстрировал американский лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл. На его счету 22 очка. Также в его активе семь подборов и две результативные передачи. У «Автодора» больше всего очков набрал хорватский разыгрывающий Доминик Мавра (18). Также на его счету три передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата «Локомотив-Кубань» встретится с клубом «Руна». Матч пройдёт в Краснодаре 22 ноября. «Автодор» следующий матч проведёт на выезде с «Минском». Игра состоится также 22 ноября.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
19 ноября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
85 : 63
Автодор
Саратов, Россия
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 22, Бэрфорд - 15, Уайт - 10, Емченко - 8, Мартюк - 6, Елатонцев - 6, Темиров - 5, Морган - 5, Щербенев - 4, Квитковских - 2, Близнюк - 2, Узинский
Автодор: Мавра - 18, Хэммондс - 13, Пушица - 9, Беслач - 6, Халдеев - 6, Наумов - 4, Фёдоров - 3, Пранаускис - 2, Петенев - 2, Торнвелл, Цыбиков
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