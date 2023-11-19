Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Парма — Астана. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Деннис Родман предстал перед фанатами «Чикаго Буллз»

Деннис Родман предстал перед фанатами «Чикаго Буллз»
Комментарии

Член Зала славы баскетбола Деннис Родман посетил матч регулярного чемпионата НБА, в котором его бывшая команда «Чикаго Буллз» встречалась с «Майами Хит». В составе «Чикаго» Родман трижды становился чемпионом НБА.

Появление Денниса Родмана перед чикагской публикой:

Матч между «Чикаго» и «Майами» завершился со счётом 102:97 в пользу игроков «Хит».

Родман является пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Первые два титула он завоевал в составе «Детройт Пистонс». Всего в регулярных чемпионатах НБА Родман принял участие в 911 матчах, набирая в них 7,3 очка, собирая 13,1 подбора, совершая 1,8 передачи.

Ранее экс-тренер НБА Док Риверс рассказал, как в бытность игроком «Сан-Антонио Спёрс» Родман нянчился с его детьми.

Материалы по теме
«В доме был полный хаос». Док Риверс — о том, как Деннис Родман нянчился с детьми
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android