Деннис Родман предстал перед фанатами «Чикаго Буллз»

Член Зала славы баскетбола Деннис Родман посетил матч регулярного чемпионата НБА, в котором его бывшая команда «Чикаго Буллз» встречалась с «Майами Хит». В составе «Чикаго» Родман трижды становился чемпионом НБА.

Появление Денниса Родмана перед чикагской публикой:

Матч между «Чикаго» и «Майами» завершился со счётом 102:97 в пользу игроков «Хит».

Родман является пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Первые два титула он завоевал в составе «Детройт Пистонс». Всего в регулярных чемпионатах НБА Родман принял участие в 911 матчах, набирая в них 7,3 очка, собирая 13,1 подбора, совершая 1,8 передачи.

Ранее экс-тренер НБА Док Риверс рассказал, как в бытность игроком «Сан-Антонио Спёрс» Родман нянчился с его детьми.