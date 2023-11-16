«В доме был полный хаос». Док Риверс — о том, как Деннис Родман нянчился с детьми

Бывший тренер Национальной баскетбольной ассоциации Док Риверс рассказал, как в бытность игроком «Сан-Антонио Спёрс» Деннис Родман нянчился с его детьми.

«Он был дома и на самом деле сказал: «Эй, я могу это сделать, я люблю нянчиться с детьми». В итоге Деннис нянчил моих детей, он проделал отличную работу. При этом в доме был полный хаос», – приводит слова Риверса Fadeaway World.

Напомним, Родман является пятикратным чемпионом НБА. Первые два титула он завоевал в составе «Детройт Пистонс». Ещё три титула он выиграл вместе с «Чикаго Буллз», ведомым Майклом Джорданом.

Всего в регулярных чемпионатах НБА Деннис принял участие в 911 матчах, в среднем набирая в них 7,3 очка, делая 13,1 подбора и совершая 1,8 передачи. В плей-офф на его счету 169 матчей со средней статистикой 6,4 очка и 9,9 подбора.