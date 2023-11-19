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Карри высказался о 6-матчевой серии поражений «Голден Стэйт Уорриорз»

Карри высказался о 6-матчевой серии поражений «Голден Стэйт Уорриорз»
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри после поражения от «Оклахома-Сити Тандер» (123:130 ОТ) высказался о неудачной серии игр своей команды. Клуб из Сан-Франциско проиграл в шести подряд матчах в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2023, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
123 : 130
ОТ
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 31, Карри - 25, Томпсон - 16, Куминга - 13, Пол - 12, Подзиемски - 8, Муди - 6, Луни - 6, Шарич - 6, Джозеф, Santos, Грин, Киньонес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Холмгрен - 36, Уильямс - 22, Гидди - 11, Джо - 10, Дорт - 3, Уоллес - 3, Уильямс - 2, Мицич - 2, Уильямс - 1, Дав. Бертанс, Покушевски, Уиггинс, Манн

«Конечно, с этой серией в срочном порядке нужно разобраться. Когда проигрываешь столько игр подряд, это проблема, которую нужно решать. Не стоит развивать этот менталитет проигравшего ни на каком отрезке сезона. Нельзя позволять этому просочиться в раздевалку», – сказал Карри на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, последнюю победу команда «Голден Стэйт Уорриорз» добыла 7 ноября 2023 года. Тогда клуб из Сан-Франциско обыграл «Детройт Пистонс» (120:109). Сейчас подопечные Стива Керра занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации.

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