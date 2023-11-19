Карри высказался о 6-матчевой серии поражений «Голден Стэйт Уорриорз»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри после поражения от «Оклахома-Сити Тандер» (123:130 ОТ) высказался о неудачной серии игр своей команды. Клуб из Сан-Франциско проиграл в шести подряд матчах в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

«Конечно, с этой серией в срочном порядке нужно разобраться. Когда проигрываешь столько игр подряд, это проблема, которую нужно решать. Не стоит развивать этот менталитет проигравшего ни на каком отрезке сезона. Нельзя позволять этому просочиться в раздевалку», – сказал Карри на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, последнюю победу команда «Голден Стэйт Уорриорз» добыла 7 ноября 2023 года. Тогда клуб из Сан-Франциско обыграл «Детройт Пистонс» (120:109). Сейчас подопечные Стива Керра занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации.