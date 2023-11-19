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Экс-генменеджер «Уорриорз» рассказал, влиял ли Стефен Карри на решения команды

Экс-генменеджер «Уорриорз» рассказал, влиял ли Стефен Карри на решения команды
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Бывший генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс опроверг слухи, что лидер команды Стефен Карри оказывал влияние на фронт-офис, заставляя его принимать определённые решения.

«Стеф Карри никогда и никого ни к чему не принуждал. Это просто не в его стиле. Хотел ли он, чтобы его информировали? Да. И он этого заслуживает. Если кто и заслуживает этого среди всех спортсменов, которых я когда-либо встречал, так это он», — приводит слова Майерса The Athletic.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Карри принял участие в 12 матчах, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 3,8 передачи.

Стефен Карри и Крис Пол отрабатывают игровую ситуацию:

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