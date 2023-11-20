Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Бруклин»

Сегодня, 20 ноября, в Нью-Йорке (США) на арене «Барклайс-центр» завершился матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Бруклин Нетс» и «Филадельфия Сиксерс». Победу одержали гости со счётом 121:99.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. На его счету сегодня 32 очка, 12 подборов и девять передач. Также хорошую игру провёл его партнёр по команде Тайриз Макси. В его активе 25 очков, два подбора и десять ассистов.

В составе «Бруклина» больше всего очков набрал защитник Лонни Уокер. На его счету 26 очков, шесть подборов и две передачи. Также отметим в составе хозяев игру форварда Микала Бриджеса. В его активе 18 очков, один подбор и три результативные передачи.