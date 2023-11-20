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Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Бруклин»

Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Бруклин»
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Сегодня, 20 ноября, в Нью-Йорке (США) на арене «Барклайс-центр» завершился матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Бруклин Нетс» и «Филадельфия Сиксерс». Победу одержали гости со счётом 121:99.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. На его счету сегодня 32 очка, 12 подборов и девять передач. Также хорошую игру провёл его партнёр по команде Тайриз Макси. В его активе 25 очков, два подбора и десять ассистов.

В составе «Бруклина» больше всего очков набрал защитник Лонни Уокер. На его счету 26 очков, шесть подборов и две передачи. Также отметим в составе хозяев игру форварда Микала Бриджеса. В его активе 18 очков, один подбор и три результативные передачи.

НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
99 : 121
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Уокер - 26, Бриджес - 18, Динвидди - 12, Клэкстон - 10, Джонсон - 9, Уотфорд - 8, Шарп - 6, Джайлс - 5, Финни-Смит - 5, О'Нил, Смит, Томас
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 32, Макси - 25, Мелтон - 21, Спрингер - 10, Харрис - 10, Бамба - 5, Ковингтон - 4, Моррис - 3, Хаус - 3, Коркмаз - 3, Батюм - 3, Беверли - 2, Мартин, Рид
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