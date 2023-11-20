Щербенëв объяснил, за счёт чего «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Автодором»

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенëв «Локомотива-Кубань» поделился мнением о победе над «Автодором» (85:63) в рамках 1-го этапа Единой лиги ВТБ.

«Думаю, что у нас ротация больше. Они просто не могли все 40 минут играть в таком высоком темпе. Мы в принципе играли хорошую защиту на протяжении всего матча, что и принесло уверенную победу.

В целом мы действовали по плану, играли от защиты и максимально серьёзно подошли к сопернику, это и дало хороший результат. В третьей и четвёртой четвертях за счёт того, что мы были более свежие, нам удалось держать уровень интенсивности и додавить соперника», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».