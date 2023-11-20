Щербенëв объяснил, за счёт чего «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Автодором»
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Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенëв «Локомотива-Кубань» поделился мнением о победе над «Автодором» (85:63) в рамках 1-го этапа Единой лиги ВТБ.
«Думаю, что у нас ротация больше. Они просто не могли все 40 минут играть в таком высоком темпе. Мы в принципе играли хорошую защиту на протяжении всего матча, что и принесло уверенную победу.
В целом мы действовали по плану, играли от защиты и максимально серьёзно подошли к сопернику, это и дало хороший результат. В третьей и четвёртой четвертях за счёт того, что мы были более свежие, нам удалось держать уровень интенсивности и додавить соперника», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».
Единая лига ВТБ . 1-й этап
19 ноября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
85 : 63
Автодор
Саратов, Россия
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 22, Бэрфорд - 15, Уайт - 10, Емченко - 8, Мартюк - 6, Елатонцев - 6, Темиров - 5, Морган - 5, Щербенев - 4, Квитковских - 2, Близнюк - 2, Узинский
Автодор: Мавра - 18, Хэммондс - 13, Пушица - 9, Беслач - 6, Халдеев - 6, Наумов - 4, Фёдоров - 3, Пранаускис - 2, Петенев - 2, Торнвелл, Цыбиков
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