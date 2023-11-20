30 очков Десмонда Бейна не помогли «Мемфису» обыграть «Бостон»

Сегодня, 20 ноября, в Мемфисе (США) на арене «ФедЭксФорум» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Мемфис Гриззлиз» и «Бостон Селтикс». Гости победили со счётом 100:102.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Мемиса» Десмонд Бейн. На его счету 30 очков, два подбора и восемь результативных передач. Его партнёр по команде Санти Альдама отметился даблом-даблом: 28 очков, 12 подборов и шесть передач. Помимо них, ещё один игрок команды смог набрать не менее 10 очков: Джарен Джексон-младший (17).

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал центровой Кристапс Порзингис. Он набрал 26 очков, совершил восемь подборов и одну передачу. Лёгкий форвард Джейсон Тейтум отметился 20 очками, девятью подборами и пятью передачами.