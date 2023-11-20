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30 очков Десмонда Бейна не помогли «Мемфису» обыграть «Бостон»

30 очков Десмонда Бейна не помогли «Мемфису» обыграть «Бостон»
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Сегодня, 20 ноября, в Мемфисе (США) на арене «ФедЭксФорум» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Мемфис Гриззлиз» и «Бостон Селтикс». Гости победили со счётом 100:102.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал защитник «Мемиса» Десмонд Бейн. На его счету 30 очков, два подбора и восемь результативных передач. Его партнёр по команде Санти Альдама отметился даблом-даблом: 28 очков, 12 подборов и шесть передач. Помимо них, ещё один игрок команды смог набрать не менее 10 очков: Джарен Джексон-младший (17).

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал центровой Кристапс Порзингис. Он набрал 26 очков, совершил восемь подборов и одну передачу. Лёгкий форвард Джейсон Тейтум отметился 20 очками, девятью подборами и пятью передачами.

НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2023, понедельник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
100 : 102
Бостон Селтикс
Бостон
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 30, Альдама - 28, Джексон - 17, Уильямс Мл. - 6, Лофтон Мл. - 6, Уильямс - 6, Гильярд - 3, Бийомбо - 2, Кончар - 2, Родди, Джексон
Бостон Селтикс: Порзингис - 26, Тейтум - 20, Хозер - 15, Браун - 12, Уайт - 10, Холидэй - 7, Притчард - 7, Хорфорд - 5, Бриссетт, Корнет, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс, Кета
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