Все результаты игрового дня НБА 20 ноября

Сегодня, 20 ноября, состоялось восемь матчей в рамках регулярного сезона НБА.

Регулярный сезон НБА. 20 ноября. Результаты

«Торонто Рэпторс» — «Детройт Пистонс» — 142:113.

«Индиана Пэйсерс» — «Орландо Мэджик» — 116:128.

«Кливленд Кавальерс» — «Денвер Наггетс» — 121:109.

«Даллас Маверикс» — «Сакраменто Кингз» — 113:129.

«Юта Джаз» — «Финикс Санз» — 137:140 (ОТ).

«Мемфис Гриззлиз» — «Бостон Селтикс» — 100:102.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 91:134.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс» — 105:104

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть выступление форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса. На его счету 37 очков, шесть подборов и восемь передач. Также отметим защитника «Мемфиса» Десмонда Бейна. Он набрал 30 очков, совершил два подбора и восемь передач.