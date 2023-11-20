Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Все результаты игрового дня НБА 20 ноября

Все результаты игрового дня НБА 20 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 20 ноября, состоялось восемь матчей в рамках регулярного сезона НБА.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Регулярный сезон НБА. 20 ноября. Результаты

«Торонто Рэпторс» — «Детройт Пистонс» — 142:113.
«Индиана Пэйсерс» — «Орландо Мэджик» — 116:128.
«Кливленд Кавальерс» — «Денвер Наггетс» — 121:109.
«Даллас Маверикс» — «Сакраменто Кингз» — 113:129.
«Юта Джаз» — «Финикс Санз» — 137:140 (ОТ).
«Мемфис Гриззлиз» — «Бостон Селтикс» — 100:102.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 91:134.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс» — 105:104

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть выступление форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса. На его счету 37 очков, шесть подборов и восемь передач. Также отметим защитника «Мемфиса» Десмонда Бейна. Он набрал 30 очков, совершил два подбора и восемь передач.

НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2023, понедельник. 00:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
142 : 113
Детройт Пистонс
Детройт
Торонто Рэпторс: Сиакам - 23, Трент-мл. - 18, Барнс - 17, Шрёдер - 17, Пёлтль - 16, Буше - 14, Ачиува - 12, Ануноби - 9, Флинн - 7, Дик - 5, Макдэниелс - 4, Харпер Мл., Темпл, Портер
Детройт Пистонс: Умуде - 19, Каннингем - 18, Уайзмен - 15, Бёркс - 14, Томпсон - 9, Айви - 9, Сассер - 9, Стюарт - 8, Нокс - 6, Багли III - 6, Дюрен, Хейз, Ливерс
НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2023, понедельник. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
116 : 128
Орландо Мэджик
Орландо
Индиана Пэйсерс: Нвора - 19, Матурин - 14, Халибёртон - 12, Макконнелл - 11, Браун - 11, Смит - 10, Тёрнер - 10, Уокер - 7, Шиппард - 7, Топпин - 6, Джексон - 6, Хилд - 3, Несмит
Орландо Мэджик: Банкеро - 24, Вагнер - 19, Саггс - 18, Вагнер - 16, Энтони - 15, Харрис - 13, Битадзе - 8, Блэк - 7, Айзек - 5, Океке - 3, Хьюстан, Инглс, Ховард, Скофилд
НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
121 : 109
Денвер Наггетс
Денвер
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 26, Портер - 21, Мобли - 16, Аллен - 15, Ньянг - 12, Страс - 11, Меррилл - 9, Уэйд - 6, Томпсон - 5, ЛеВерт, Бейтс, Джонс
Денвер Наггетс: Портер - 21, Йокич - 18, Браун - 13, Гордон - 11, Колдуэлл-Поуп - 9, Ннаджи - 9, Пикетт - 8, Строутер - 7, Джексон - 7, Холидэй - 6, Тайсон, Джордан, Уотсон, Ки, Гиллеспи
НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2023, понедельник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
113 : 129
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Даллас Маверикс: Дончич - 25, Ирвинг - 23, Хардуэй-младший - 14, Грин - 11, Экзам - 8, Уильямс - 7, Холмс - 7, Лайвли - 6, Джонс - 6, Харди - 4, Моррис - 2, Пауэлл, Проспер
Сакраменто Кингз: Сабонис - 32, Фокс - 30, Мюррэй - 17, Дуарте - 13, Монк - 12, Барнс - 12, Везенков - 7, Макги - 6, Митчелл, Эдвардс, Слоусон, Джонс, Эллис, Петрушев
НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2023, понедельник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
137 : 140
ОТ
Финикс Санз
Финикс
Юта Джаз: Маркканен - 38, Хортон-Такер - 25, Кларксон - 22, Секстон - 18, Коллинс - 15, Джордж - 7, Олиник - 6, Фонтеккио - 3, Агбаджи - 3, Хендрикс, Сенсабо, Данн, Саманич, Юртсевен
Финикс Санз: Дюрант - 39, Букер - 26, Гордон - 20, Нуркич - 18, Аллен - 14, Литтл - 10, Бэйтс-Диоп - 6, Ойбанкс - 4, Окоги - 3, Мету, Гудвин, Бол, Азубуике, Ли
НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2023, понедельник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
100 : 102
Бостон Селтикс
Бостон
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 30, Альдама - 28, Джексон - 17, Уильямс Мл. - 6, Лофтон Мл. - 6, Уильямс - 6, Гильярд - 3, Бийомбо - 2, Кончар - 2, Ларэвиа, Родди, Джексон
Бостон Селтикс: Порзингис - 26, Тейтум - 20, Хозер - 15, Браун - 12, Уайт - 10, Холидэй - 7, Притчард - 7, Хорфорд - 5, Бриссетт, Корнет, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс, Кета
НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2023, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
91 : 134
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 14, Уокер - 13, Эйтон - 11, Мэйс - 11, Мюррэй - 8, Шарп - 7, Минайя - 7, Камара - 6, Рит - 4, Рупер - 4, Тибулл - 2, Браун - 2, Буей - 2
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 28, Холмгрен - 16, Джо - 15, Уиггинс - 13, Дорт - 12, Уотерс III - 12, Манн - 7, Гидди - 6, Уильямс - 6, Сарр - 6, Покушевски - 5, Дав. Бертанс - 3, Уильямс - 3, Уоллес - 2, Мицич
НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2023, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
105 : 104
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 37, Дэвис - 27, Ривз - 17, Хатимура - 11, Реддиш - 7, Расселл - 4, Принс - 2, Худ-Скифино, Вандербилт, Кристи, Хэйс, Вуд
Хьюстон Рокетс: Брукс - 24, Шенгюн - 23, Ванвлит - 15, Смит II - 14, Грин - 13, Грин - 9, Тэйт - 4, Исон - 2, Сэмюэлс, Ландейл, Холидей, Уитмор, Хинтон, Баллок, Марьянович
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android