Все результаты игрового дня НБА 20 ноября

Сегодня, 20 ноября, состоялось восемь матчей в рамках регулярного сезона НБА.
Регулярный сезон НБА. 20 ноября. Результаты
«Торонто Рэпторс» — «Детройт Пистонс» — 142:113.
«Индиана Пэйсерс» — «Орландо Мэджик» — 116:128.
«Кливленд Кавальерс» — «Денвер Наггетс» — 121:109.
«Даллас Маверикс» — «Сакраменто Кингз» — 113:129.
«Юта Джаз» — «Финикс Санз» — 137:140 (ОТ).
«Мемфис Гриззлиз» — «Бостон Селтикс» — 100:102.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 91:134.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс» — 105:104
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть выступление форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса. На его счету 37 очков, шесть подборов и восемь передач. Также отметим защитника «Мемфиса» Десмонда Бейна. Он набрал 30 очков, совершил два подбора и восемь передач.
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