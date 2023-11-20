Джейлен Браун: изначально я терпеть не мог Смарта, но сейчас я его люблю

Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джейлен Браун рассказал о том, что ему изначально не нравился его бывший партнёр по команде Маркус Смарт.

«Изначально я терпеть не мог Маркуса, но сейчас я его люблю. Мы растём, взрослеем и узнаём много нового о людях. Но мы с Маркусом начали не очень хорошо. Я не был большим поклонником Маркуса, когда пришёл в «Бостон».

Почему? По множеству причин. Но со временем я понял, что мы с Маркусом похожи по духу. И, если бы пошёл на войну, Маркус был бы одним из первых, кому я позвонил», — приводит слова Брауна журналист Джон Каралис.

Напомним, сегодня, 20 ноября, в Мемфисе (США) на арене «ФедЭксФорум» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Мемфис Гриззлиз» и «Бостон Селтикс». Гости победили со счётом 102:100.