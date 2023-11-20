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Джейлен Браун: изначально я терпеть не мог Смарта, но сейчас я его люблю

Джейлен Браун: изначально я терпеть не мог Смарта, но сейчас я его люблю
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Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джейлен Браун рассказал о том, что ему изначально не нравился его бывший партнёр по команде Маркус Смарт.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Изначально я терпеть не мог Маркуса, но сейчас я его люблю. Мы растём, взрослеем и узнаём много нового о людях. Но мы с Маркусом начали не очень хорошо. Я не был большим поклонником Маркуса, когда пришёл в «Бостон».

Почему? По множеству причин. Но со временем я понял, что мы с Маркусом похожи по духу. И, если бы пошёл на войну, Маркус был бы одним из первых, кому я позвонил», — приводит слова Брауна журналист Джон Каралис.

Напомним, сегодня, 20 ноября, в Мемфисе (США) на арене «ФедЭксФорум» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Мемфис Гриззлиз» и «Бостон Селтикс». Гости победили со счётом 102:100.

НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2023, понедельник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
100 : 102
Бостон Селтикс
Бостон
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 30, Альдама - 28, Джексон - 17, Уильямс Мл. - 6, Лофтон Мл. - 6, Уильямс - 6, Гильярд - 3, Бийомбо - 2, Кончар - 2, Ларэвиа, Родди, Джексон
Бостон Селтикс: Порзингис - 26, Тейтум - 20, Хозер - 15, Браун - 12, Уайт - 10, Холидэй - 7, Притчард - 7, Хорфорд - 5, Бриссетт, Корнет, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс, Кета
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