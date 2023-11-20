Единая лига ВТБ представила символическую пятёрку недели

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Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку по итогам матчей, состоявшихся в минувшем туре регулярного чемпионата. В неё вошли: Би Джей Джонсон («Парма-Пари»), Ксавье Ратан-Мэйз («Енисей»), Андрей Лопатин (МБА), Амат М'Бай (ЦСКА), Девон Акун-Пёрселл («Локомотив-Кубань»).

Би Джей Джонсон стал героем матча с «Астаной» (82:64), записав в свой актив 36 очков и показав наилучший рейтинг эффективности в сезоне среди всех игроков (42).

Ксавье Ратан-Мэйз провёл в составе «Енисея» две встречи. Его средние показатели за эту неделю составили: 34,5 очка, 6 подборов и 3,5 ассиста.

Андрей Лопатин помог своей команде одержать победу в поединке с «Пари НН» (84:70), заработав 23 очка, сделав 8 подборов и 2 передачи.

Амат М’Бай стал ключевой фигурой во встрече между ЦСКА и «Руной» (80:74). На его счету 24 очка, 6 подборов и 2 передачи.

Девон Акун-Пёрселл стал наиболее результативным игроком встречи с «Автодором» (85:63) — 22 очка, 7 подборов, 2 передачи.