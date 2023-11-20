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Дэмьен Лиллард рассказал, каково ему играть со звездой в одной команде

Дэмьен Лиллард рассказал, каково ему играть со звездой в одной команде
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Разыгрывающий, один из лидеров клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» американец Дэмьен Лиллард высказался по поводу игры в одной команде с одним из лучших игроков чемпионата Яннисом Адетокунбо.

«Просто нужно находить хороший баланс. Если у тебя есть такой мощный парень, как он, ты должен позволить ему показывать свой максимум.

Я стараюсь найти свой способ быть агрессивным, чтобы не получилось так, что три четверти я ничего не делал, не вошёл в хороший ритм, не включился в игру. И я начинаю это находить», — приводит слова Лилларда Sports Illustrated.

Напомним, 33-летний Лиллард в межсезонье перешёл в «Милуоки» из «Портленд Трэйл Блэйзерс».

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