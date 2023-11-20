Владислав Емченко: на Кубке Кубани мы играли совсем с другой «Руной»

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко высказался по поводу предстоящего матча с «Руной» в Единой лиге ВТБ.

«Во-первых, «Руна», которая участвовала в нашем предсезонном Кубке Кубани, и та команда, что играет сейчас, — разные. В сентябре они по большому счёту только собрались вместе, сыгрывались. А сейчас они выше нас в турнирной таблице. Поэтому о недооценке соперника речи просто быть не может. Но то, что встречались с ними — уже хорошо.

Мы знаем их игроков, понимаем, кто на что способен. К матчу хорошо успеем подготовиться, детально разберём и команду, и каждого игрока. К тому же сейчас мы начали показывать качественный командный баскетбол, играем с хорошей энергией. Уверен, что с каждым матчем будем только прибавлять — как в нападении, так и в защите. Все возможности для этого есть», — приводит слова Емченко пресс-служба команды.