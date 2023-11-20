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Владислав Емченко: на Кубке Кубани мы играли совсем с другой «Руной»

Владислав Емченко: на Кубке Кубани мы играли совсем с другой «Руной»
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Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко высказался по поводу предстоящего матча с «Руной» в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Во-первых, «Руна», которая участвовала в нашем предсезонном Кубке Кубани, и та команда, что играет сейчас, — разные. В сентябре они по большому счёту только собрались вместе, сыгрывались. А сейчас они выше нас в турнирной таблице. Поэтому о недооценке соперника речи просто быть не может. Но то, что встречались с ними — уже хорошо.

Мы знаем их игроков, понимаем, кто на что способен. К матчу хорошо успеем подготовиться, детально разберём и команду, и каждого игрока. К тому же сейчас мы начали показывать качественный командный баскетбол, играем с хорошей энергией. Уверен, что с каждым матчем будем только прибавлять — как в нападении, так и в защите. Все возможности для этого есть», — приводит слова Емченко пресс-служба команды.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
22 ноября 2023, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Не начался
Руна
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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