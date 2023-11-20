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Тренер «Хьюстон Рокетс» остался недоволен игрой Брукса против Леброна

Тренер «Хьюстон Рокетс» остался недоволен игрой Брукса против Леброна
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Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока остался недоволен игрой своего форварда Диллона Брукса в концовке матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс» (104:105). Об этом сообщает Fadeaway World.

По сведениям источника, специалисту не понравилось то, как Брукс на последних секундах игры оборонялся против лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса. Из-за его плохой защиты Леброн заработал два штрафных броска. Один из них Джеймс реализовал, что принесло его команде в конечном итоге победу.

Напомним, сегодня утром на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. В рамках него сыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 105:104. В составе «Лейкерс» самым результативным игроком стал Леброн Джеймс, который записал в свой актив 37 очков.

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20 ноября 2023, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
105 : 104
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 37, Дэвис - 27, Ривз - 17, Хатимура - 11, Реддиш - 7, Расселл - 4, Принс - 2, Худ-Скифино, Вандербилт, Кристи, Хэйс, Вуд
Хьюстон Рокетс: Брукс - 24, Шенгюн - 23, Ванвлит - 15, Смит II - 14, Грин - 13, Грин - 9, Тэйт - 4, Исон - 2, Сэмюэлс, Ландейл, Холидей, Уитмор, Хинтон, Баллок, Марьянович
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