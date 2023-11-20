Тренер «Хьюстон Рокетс» остался недоволен игрой Брукса против Леброна

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока остался недоволен игрой своего форварда Диллона Брукса в концовке матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс» (104:105). Об этом сообщает Fadeaway World.

По сведениям источника, специалисту не понравилось то, как Брукс на последних секундах игры оборонялся против лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса. Из-за его плохой защиты Леброн заработал два штрафных броска. Один из них Джеймс реализовал, что принесло его команде в конечном итоге победу.

Напомним, сегодня утром на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. В рамках него сыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 105:104. В составе «Лейкерс» самым результативным игроком стал Леброн Джеймс, который записал в свой актив 37 очков.