Никола Йокич после поражения от «Кливленда» раскритиковал игру «Денвера» в обороне

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал поражение команды от «Кливленд Кавальерс» (109:121) в рамках очередного матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Серб отметил слабую игру клуба из Денвера в защите.

«Победить было бы круто. Может, надо сыграть немного лучше, находить открытых партнёров. Кажется, что мы стагнируем. Может, надо добавить больше движения в защите. Мы сейчас ужасны в обороне», – сказал Йокич на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, 20 ноября 2023 года «Кливленд Кавальерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 121:109. Центровой гостей Никола Йокич в минувшей игре записал в свой актив 18 очков и оформил 10 подборов.