Леброн занял первое место в рейтинге лучших баскетболистов в истории по версии Radio Times
Издание Radio Times составило рейтинг 10 лучших игроков в истории баскетбола. В него вошли такие легенды, как Майкл Джордан, Шакил О'Нил и Коби Брайант.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
- Леброн Джеймс – 1;
- Майкл Джордан – 2;
- Карим Абдул-Джаббар – 3;
- Ларри Бёрд – 4;
- Билл Расселл – 5;
- Тим Данкан – 6;
- Мэджик Джонсон – 7;
- Коби Брайант – 8;
- Уилт Чемберлен – 9;
- Шакил О'Нил – 10.
«Даже если вы поспорите с местом Джеймса в этом списке, нет никаких сомнений в его величии. Он сочетает в себе пик Джордана с долголетием Абдул-Джаббара, продолжая оставаться топ-игроком на 21-м году своей блестящей карьеры. Его рекорд в финалах, конечно, не соответствует рекорду Джордана, но он бывал там чаще. На его счету четыре MVP и столько же MVP финалов, а также 19 матчей всех звёзд и наибольшее количество очков в истории НБА», – пишет портал, объясняя лидерство Леброна в рейтинге.
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