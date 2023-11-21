Леброн занял первое место в рейтинге лучших баскетболистов в истории по версии Radio Times

Издание Radio Times составило рейтинг 10 лучших игроков в истории баскетбола. В него вошли такие легенды, как Майкл Джордан, Шакил О'Нил и Коби Брайант.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

Леброн Джеймс – 1;

Майкл Джордан – 2;

Карим Абдул-Джаббар – 3;

Ларри Бёрд – 4;

Билл Расселл – 5;

Тим Данкан – 6;

Мэджик Джонсон – 7;

Коби Брайант – 8;

Уилт Чемберлен – 9;

Шакил О'Нил – 10.

«Даже если вы поспорите с местом Джеймса в этом списке, нет никаких сомнений в его величии. Он сочетает в себе пик Джордана с долголетием Абдул-Джаббара, продолжая оставаться топ-игроком на 21-м году своей блестящей карьеры. Его рекорд в финалах, конечно, не соответствует рекорду Джордана, но он бывал там чаще. На его счету четыре MVP и столько же MVP финалов, а также 19 матчей всех звёзд и наибольшее количество очков в истории НБА», – пишет портал, объясняя лидерство Леброна в рейтинге.