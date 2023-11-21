Дэмьен Лиллард — лидер в сезоне-2023/2024 НБА по суммарному количеству очков в клатче

Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард является лидером в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по суммарному количеству очков, набранных в клатче.

Лиллард в таких ситуация набрал 39 очков, занимая первое место в строчке. Далее за ним следуют лёгкие форварды «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Кевин Дюрант и Леброн Джеймс — по 38 очков каждый. На третьем месте — лёгкий форвард «Чикаго Буллз» Демар Дерозан (36).

Отметим, что замыкают пятёрку разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри с 35 очками и лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Микал Бриджес (27). Клатч — ситуация, при которой разница очков не превышает пяти за пять минут до конца встречи.

Встреча Дэмьена Лилларда и Джимми Батлера перед матчем: