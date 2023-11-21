«Клипперс» одержали вторую победу подряд после перевода Уэстбрука на скамейку запасных

Сегодня, 21 ноября, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Сан-Антоние Спёрс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Гости победили со счётом 124:99.

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Клипперс» Пол Джордж. На его счету 28 очков, пять подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде Кавай Леонард отметился 21 очком, четырьмя подборами и тремя передачами. Помимо них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Дэниэль Тайс (19), Норман Пауэлл (19), Джеймс Харден (13) и Рассел Уэстбрук (10).

Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал форвард Келдон Джонсон. Он набрал 22 очка, совершил 10 подборов и отдал пять передач. Форвард Джеди Осман отметился 17 очками, пятью подборами и одной передачей. На счету французского центрового и новичка Виктора Вембаньямы девять очков, четыре передачи и три подбора.