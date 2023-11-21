Стало известно, какую сумму «Нью-Йорк» требует от «Торонто» в рамках судебного процесса

«Нью-Йорк Никс» требует от «Торонто Рэпторс» возмещения ущерба в размере более $ 10 млн в рамках продолжающегося судебного процесса и утверждает, что Адам Сильвер не должен рассматривать этот спор в арбитраже, в частности, из-за его близких отношений с руководителем «Торонто» Ларри Таненбаумом. Об этом сообщает журналист Бакстер Холмс в социальных сетях.

Напомним, «Нью-Йорк Никс» подал в суд на «Торонто Рэпторс», обвинив новый тренерский штаб «Рэпторс» в найме «крота», который передавал команде свои отчёты о скаутинге и другие конфиденциальные материалы.

«Нью-Йорк» обвинил своего бывшего помощника по видео, аналитике и развитию игроков Икечукву Азотама, который покинул команду на прошлой неделе, в краже тысяч файлов и пересылке их «Рэпторс».

Отмечается, «Никс» впервые наняли Азотама в качестве координатора видео в 2020 году. В иске говорится, что «Рэпторс» наняли Азотама в июне, а предложение по работе от «Никс» он получил в конце июля.