Ламело Болл в матче с «Бостоном» повторил клубное достижение «Шарлотт» Кембы Уокера

Разыгрывающий, лидер «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс», в котором его команда одержала победу со счётом 121:118 ОТ.

Болл, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 41 минуту, набрав суммарно 36 очков (15 из 27 с игры, где 5 из 11 — трёхочковые), девять подборов, восемь результативных передач, два перехвата и один блок-шот.

Примечательно, что 22-летний баскетболист стал вторым игроком в истории клуба, которому удалось достичь подобных цифр. Первым был разыгрывающий Кемба Уокер, выступающий на данный момент за клуб Евролиги «Монако».