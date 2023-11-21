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Ламело Болл в матче с «Бостоном» повторил клубное достижение «Шарлотт» Кембы Уокера

Ламело Болл в матче с «Бостоном» повторил клубное достижение «Шарлотт» Кембы Уокера
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Разыгрывающий, лидер «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс», в котором его команда одержала победу со счётом 121:118 ОТ.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Болл, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 41 минуту, набрав суммарно 36 очков (15 из 27 с игры, где 5 из 11 — трёхочковые), девять подборов, восемь результативных передач, два перехвата и один блок-шот.

Примечательно, что 22-летний баскетболист стал вторым игроком в истории клуба, которому удалось достичь подобных цифр. Первым был разыгрывающий Кемба Уокер, выступающий на данный момент за клуб Евролиги «Монако».

НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
121 : 118
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон
Шарлотт Хорнетс: Болл - 36, Хэйворд - 20, Уильямс - 18, Вашингтон - 15, Бриджес - 14, Миллер - 9, Смит - 6, Макгауэнс - 3, Букнайт, Смит, Маледон, Тор
Бостон Селтикс: Тейтум - 45, Притчард - 21, Порзингис - 17, Браун - 13, Холидэй - 11, Корнет - 4, Хозер - 3, Михайлюк - 3, Бриссетт - 1, Дэвисон, Уолш, Бэнтон, Стивенс, Кета
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