Убре был замечен на тренировке «Филадельфии» впервые после того, как его сбила машина

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Келли Убре был замечен на одной из тренировок команды, сообщает Sports Illustrated.
Игрок присутствовал на тренировке, выполнил несколько кардиоупражнений и выполнял броски после занятия. Напомним, Убре получил переломы рёбер и множество ушибов после того, как его сбила машина в Филадельфии.
Отметим, что Убре сбила машина во время того, как баскетболист прогуливался около своего дома. Об этом сообщил свидетель инцидента. Представители «Сиксерс», включая президента организации Дэрила Мори, находились в больнице вместе с игроком.
Ожидается, что игрок «Сиксерс» пропустит значительную часть регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
Убре заходит в дом через несколько минут после того, как его сбила машина: