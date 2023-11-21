Шакил О'Нил рассказал, по какой причине он хотел бы стать меньше

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Шакил О'Нил рассказал, из-за чего он хотел бы стать меньше.

«У всех есть эти чёртовы «Феррари» и «Ламборджини». А мне приходилось покупать две машины, надраивать их, тратить безумную сумму денег и всё оттуда снимать, чтобы просто залезть в них. Но это единственный раз, когда я был не рад тому, что не родился менее габаритным. В остальном у меня никогда не было таких мыслей», – приводит слова О'Нила Sportskeeda.

Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.