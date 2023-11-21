Шейн Ларкин и ещё два игрока «Анадолу Эфес» могут выбыть на длительный срок

Разыгрывающий турецкого «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин получил травму пальца, которая в перспективе может потребовать хирургического вмешательства.

Стамбульский «Анадолу Эфес» провел матч с «Юкател Меркезефенди Беледиези Баскет» в турецкой лиге (BSL) без трех игроков. Все трое могут выбыть на длительный срок.

Шейн Ларкин, Элайджа Брайант и Тибор Пляйсс имеют серьезные травмы, сообщил журналистам главный тренер команды Эрдем Кан.

«Мы приехали с изнурительным графиком. Мы провели 2 матча на выезде. Мы потеряли трех игроков из-за травм. Шейн Ларкин, Элайджа Брайант и Тибор Плейсс имеют серьезные повреждения. Мы постараемся перенести это в Евролигу в позитивном ключе, а играя здесь, будем стараться делать все возможное, не думая об этих недостатках», — сказал Кан.