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«Панатинаикос» подписал новое спонсорское соглашение и сменил название команды

«Панатинаикос» подписал новое спонсорское соглашение и сменил название команды
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«Панатинаикос» подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшей строительной компанией Греции Aktor и отныне будет называться «Панатинаикос Актор Афины».

С приходом нового тренера и практически полным обновлением состава афинский «Панатинаикос» подписал и новое соглашение с главным спонсором.

Клуб представил изменения на специальной пресс-конференции, после которой состоялась фотосессия.

«Панатинаикос» больше сезона оставался без титульного спонсора. Ранее клуб сотрудничал с греческой игорной компанией OPAP. Хотя OPAP остается значимым спонсором команды, название компании больше не фигурирует в названии команды.

Проиграв три из первых четырех матчей в Евролиге, «Панатинаикос» выиграл три последних встречи и теперь делит пятое место в турнирной таблице с пятью другими командами.

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