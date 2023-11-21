«Панатинаикос» подписал новое спонсорское соглашение и сменил название команды

«Панатинаикос» подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшей строительной компанией Греции Aktor и отныне будет называться «Панатинаикос Актор Афины».
С приходом нового тренера и практически полным обновлением состава афинский «Панатинаикос» подписал и новое соглашение с главным спонсором.
Клуб представил изменения на специальной пресс-конференции, после которой состоялась фотосессия.
«Панатинаикос» больше сезона оставался без титульного спонсора. Ранее клуб сотрудничал с греческой игорной компанией OPAP. Хотя OPAP остается значимым спонсором команды, название компании больше не фигурирует в названии команды.
Проиграв три из первых четырех матчей в Евролиге, «Панатинаикос» выиграл три последних встречи и теперь делит пятое место в турнирной таблице с пятью другими командами.