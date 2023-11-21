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Стало известно, какую травму получил Брэдли Бил

Стало известно, какую травму получил Брэдли Бил
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Атакующий защитник «Финикс Санз» Брэдли Бил имеет проблемы с межпозвоночным диском, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

«У него проблемы с межпозвоночным диском, которая проявилась в тренировочном лагере. Несмотря на то, что многочисленные МРТ и обследования не выявили серьезных проблем, Бил борется с дискомфортом и даже раздражением нервов в ногах из-за проблемы со спиной.

«Санз» понимают, что играют не ради ноября или декабря, они играют ради того, чтобы попытаться попасть в май и июнь. Поэтому они приняли решение дать Билу полностью восстановиться», – сказал Чарания в подкасте Run It Back.

Ранее стало известно, что Бил пропустит три с лишним недели из-за травмы.

Брэдли Бил показался в форме «Финикс Санз»:

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