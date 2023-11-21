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Тренер «Олимпии» сорвался на журналиста на пресс-конференции

Тренер «Олимпии» сорвался на журналиста на пресс-конференции
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Накануне состоялся очередной баскетбольный матч Адриатической баскетбольной лиги (лига ABA) между «Цедевита Олимпия» (Любляна) и «Партизаном» (Белград), который закончился неожиданной победой словенской команды со счётом 95:91. В ходе пресс-конференции главный тренер «Олимпии» Симоне Пьянджиани резко прервал журналиста, посчитавшего, что репутация тренера могла бы привести команду к более успешным результатам.

«Что я могу сделать? Вы хотите, чтобы я забил три штрафных броска или заработал их? У нас нет двух разыгрывающих, а вы что-то говорите о моей репутации? Моя репутация не может играть. Моя репутация заключается в том, чтобы хорошо работать и строить проект. Мне не нужно демонстрировать свою репутацию кому-либо. Я здесь, только чтобы работать», — приводит слова Пьянджиани Basket News.

В текущем розыгрыше Еврокубка «Олимпия» потерпела семь поражений в семи играх, в лиге ABA «Олимпию» от лидера — «Црвены Звезды», отделяет лишь одно очко.

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