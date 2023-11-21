Символическая пятёрка 1990-х по версии посетителей «Чемпионата», результаты опросов

На «Чемпионате» прошла серия опросов с целью выяснить мнение пользователей сайта о том, кто являлся лучшим игроком на той или иной позиции в НБА 1990-х. Все опросы подошли к концу, и мы хотим представить получившуюся символическую пятёрку десятилетия.

Символическая пятёрка НБА 1990-х по версии гостей «Чемпионата»:

Джон Стоктон: восьмикратный участник Матчей всех звёзд, восьмикратный участник символических сборных лиги, в том числе и два выбора в первую пятёрку.

Майкл Джордан: шесть чемпионств НБА, четыре награды MVP регулярного сезона, шесть участий в Матчах всех звёзд, шесть попаданий в символические сборные по итогам сезона.

Скотти Пиппен: шесть чемпионств, шесть попаданий на Матч всех звёзд, семь появлений в символических сборных по итогам сезона.

Карл Мэлоун: двукратный MVP, восемь участий в Матче всех звёзд, 10 попаданий в символическую пятёрку по итогам сезона.

Шакил О'Нил: одно чемпионство, одна статуэтка MVP, шесть попаданий в символические пятёрки по итогам сезона, семь участий на Матче всех звёзд.

У баскетболистов приведены их заслуги, касающиеся только промежутка между сезоном-1990/1991 и 1999/2000.