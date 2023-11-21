Тиг рассказал, как ему пришлось удалить соцсети из-за хейта после силового против Леброна

Ветеран НБА Джефф Тиг, выступавший в 2016 году за «Атланту Хоукс», поделился воспоминаниями об игре против «Кливленд Кавальерс» и в частности против Леброна Джеймса, которому он пытался навязать силовую борьбу.

«Моя ошибка, величайший. Величайший Джеймс. Мы проигрывали, чёрт возьми, я такой неудачник. Я думал, что никогда не выиграю в плей-офф у этого нигги. Мне надоело это дерьмо. Чёртовы болельщики в Аталанте всегда болели бы за него. Я сказал: «Знаешь что, говнюк, у меня есть для тебя кое-что». Я проверил этого ниггу плечом, и он отлетел на трибуны.

Я получил столько хейта типа: «Если бы ему было больно, я бы убил тебя, сучка!» Я такой: «Эй, мне пора уходить из интернета». Именно тогда я впервые удалил «Инстаграм»*. Это был первый раз, когда я удалил его. Я подумал, что пора слезать с этого фуфла», — приводит слова Тига Fadeaway World.

Напомним, в той серии «Кливленд» Джеймса смог победить «Атланту» со счётом 4:0 в 1/2 финала плей-офф Восточной конференции. Однако Тигу всё-таки покорилось чемпионство НБА — в 2021 году он завоевал его с «Милуоки»

* Meta признана в России экстремистской организацией. Социальные сети «Инстаграм» и «Фейсбук» запрещены в стране

Встреча Леброна Джеймса с Шарлем Леклером и Эстебаном Оконом: