Владелец «Далласа» рассказал, как они договорились с «Атлантой» об обмене Янга на Дончича

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан рассказал историю из 2018 года, когда ему пришлось договариваться с «Атлантой Хоукс» об обмене Трея Янга на Луку Дончича после драфта НБА 2018 года.

«Он [Дончич] нравился нашим скаутам и нашим аналитикам. Наши ребята, которые подводят статистику, считали, что это единственная суперзвезда в своём классе.

Что касается обмена, мы пытались и пытались, и оставалось всего 15 минут до нашего выбора. Я позвонил владельцу «Атланты» и сказал: «Вы не берёте Луку, и вы знаете, кто вам нужен. Давайте просто завершим сделку, потому что он [Трей Янг] будет здесь для вас. Мы дадим вам выбор. Вместо того чтобы генеральные менеджеры возились с этим вопросом, давайте просто сделаем это». И нам удалось», — приводит слова Кьюбана Fadeaway World.

Отметим, что в 2018 году Дончич был выбран «Атлантой» под третьим номером, тогда как Янга задрафтовал «Даллас» под пятым пиком.