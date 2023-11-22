Генменеджер «Руны» Юхневич поделился ожиданиями перед матчем с «Локомотивом-Кубань»

Генеральный менеджер московской «Руны» Сергей Юхневич прокомментировал предстоящий матч в рамках Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Матч состоится сегодня, 22 ноября, в 20:00 мск на арене «Баскет-Холл».

«Мы приехали в Краснодар в хорошем настроении. Верим, что можем победить. Наши игроки могут это сделать. Это вопрос настроя и концентрации. Как раз в концовке матча с ЦСКА нам где‑то немного и не хватило концентрации, в связи с этим мы приняли какие‑то не очень мудрые для нас решения и проиграли.

Думаю, каждый матч в этом сезоне будет тяжёлый, ровный по игре. Мы приехали сюда бороться и доказывать в очередной раз, что не являемся мальчиками для битья. Так что будет хорошая ровная игра.

«Локо» — финалист прошлого сезона. Костяк команды у них сохранён, и её сыгранность не вызывает вопросов. А то, что нынешний сезон они начали не очень стабильно, это не показатель.

Мы же — та команда, от которой, возможно, никто не ждёт победы, но при этом играем с огромной самоотдачей и всегда уверены в своих силах», — приводит слова Юхневича «Матч ТВ».