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Генменеджер «Руны» Юхневич поделился ожиданиями перед матчем с «Локомотивом-Кубань»

Генменеджер «Руны» Юхневич поделился ожиданиями перед матчем с «Локомотивом-Кубань»
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Генеральный менеджер московской «Руны» Сергей Юхневич прокомментировал предстоящий матч в рамках Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Матч состоится сегодня, 22 ноября, в 20:00 мск на арене «Баскет-Холл».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Мы приехали в Краснодар в хорошем настроении. Верим, что можем победить. Наши игроки могут это сделать. Это вопрос настроя и концентрации. Как раз в концовке матча с ЦСКА нам где‑то немного и не хватило концентрации, в связи с этим мы приняли какие‑то не очень мудрые для нас решения и проиграли.

Думаю, каждый матч в этом сезоне будет тяжёлый, ровный по игре. Мы приехали сюда бороться и доказывать в очередной раз, что не являемся мальчиками для битья. Так что будет хорошая ровная игра.

«Локо» — финалист прошлого сезона. Костяк команды у них сохранён, и её сыгранность не вызывает вопросов. А то, что нынешний сезон они начали не очень стабильно, это не показатель.

Мы же — та команда, от которой, возможно, никто не ждёт победы, но при этом играем с огромной самоотдачей и всегда уверены в своих силах», — приводит слова Юхневича «Матч ТВ».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
22 ноября 2023, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Руна
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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