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«Филадельфия» уступила «Кливленду» и не смогла догнать «Бостон» в таблице

«Филадельфия» уступила «Кливленду» и не смогла догнать «Бостон» в таблице
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Сегодня, в Филадельфии (США) на арене «Веллс Фарго-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Филадельфия Сиксерс» и «Кливленд Кавальерс». В итоге победу одержали гости со счётом 122:119 в овертайме.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком «Кливленда» стал разыгрывающий Дариус Гарлэнд. На его счету 32 очка, пять подборов и восемь результативных передач. Дабл-даблом отметился центровой Джарретт Аллен: 26 очков и 13 отскоков. Хорошие игры также провели Макс Страс (20 очков, пять подборов и шесть ассистов) и Эван Мобли (18 очков и 12 подборов).

Больше всего очков в составе «Филадельфии» набрал центровой Джоэл Эмбиид — 32. К ним он также прибавил 13 подборов и пять передач. Отличную игру также провёл защитник Тайриз Макси: 30 очков, четыре отскока и шесть ассистов. Таким образом, «Сиксерс» не смогли догнать «Бостон Селтикс», находящийся на первом месте в таблице Востока.

НБА - регулярный чемпионат
22 ноября 2023, среда. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
119 : 122
ОТ
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 32, Макси - 30, Харрис - 23, Мелтон - 13, Хаус - 7, Батюм - 5, Рид - 4, Ковингтон - 3, Беверли - 2, Мартин, Моррис, Бамба, Спрингер, Коркмаз
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 32, Аллен - 26, Страс - 20, Мобли - 18, Портер - 12, Ньянг - 12, Томпсон - 2, Меррилл, Мобли, Бейтс, Джонс, Уэйд
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