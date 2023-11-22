«Филадельфия» уступила «Кливленду» и не смогла догнать «Бостон» в таблице

Сегодня, в Филадельфии (США) на арене «Веллс Фарго-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Филадельфия Сиксерс» и «Кливленд Кавальерс». В итоге победу одержали гости со счётом 122:119 в овертайме.

Самым результативным игроком «Кливленда» стал разыгрывающий Дариус Гарлэнд. На его счету 32 очка, пять подборов и восемь результативных передач. Дабл-даблом отметился центровой Джарретт Аллен: 26 очков и 13 отскоков. Хорошие игры также провели Макс Страс (20 очков, пять подборов и шесть ассистов) и Эван Мобли (18 очков и 12 подборов).

Больше всего очков в составе «Филадельфии» набрал центровой Джоэл Эмбиид — 32. К ним он также прибавил 13 подборов и пять передач. Отличную игру также провёл защитник Тайриз Макси: 30 очков, четыре отскока и шесть ассистов. Таким образом, «Сиксерс» не смогли догнать «Бостон Селтикс», находящийся на первом месте в таблице Востока.