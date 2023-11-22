Леброн достиг отметки в 39 000 очков за карьеру — единственный, кому удавалось в НБА

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Юту Джаз». Игра проходит в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком». На момент написания новости счёт — 11:7 в пользу «Лейкерс».

Лёгкий форвард, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча достиг отметки в 39 000 набранных очков за профессиональную карьеру. Таким образом, Джеймс становится единственным игроком в истории лиги, которому удалось достичь подобных цифр.

В нынешнем сезоне 38-летний баскетболист принял участие в 13 матчах, набирая в среднем 26,4 очка, 8,2 подбора и 6,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 58,6, трёхочковых – 39,7.