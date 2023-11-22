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Леброн достиг отметки в 39 000 очков за карьеру — единственный, кому удавалось в НБА

Леброн достиг отметки в 39 000 очков за карьеру — единственный, кому удавалось в НБА
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Юту Джаз». Игра проходит в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком». На момент написания новости счёт — 11:7 в пользу «Лейкерс».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Лёгкий форвард, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча достиг отметки в 39 000 набранных очков за профессиональную карьеру. Таким образом, Джеймс становится единственным игроком в истории лиги, которому удалось достичь подобных цифр.

В нынешнем сезоне 38-летний баскетболист принял участие в 13 матчах, набирая в среднем 26,4 очка, 8,2 подбора и 6,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 58,6, трёхочковых – 39,7.

НБА - регулярный чемпионат
22 ноября 2023, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
1-я четверть
29 : 12
Юта Джаз
Ньютаун
Лос-Анджелес Лейкерс: Худ-Скифино, Расселл, Дэвис, Реддиш, Кристи, Хэйс, Принс, Ривз, Джеймс, Хатимура, Вуд
Юта Джаз: Кларксон, Секстон, Джордж, Хортон-Такер, Данн, Фонтеккио, Саманич, Коллинс, Маркканен, Агбаджи, Олиник, Юртсевен
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