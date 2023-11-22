Кевин Дюрант вышел на 11-е место в списке самых результативных игроков в истории НБА

Лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант вышел на 11-е место в списке самых результативных игроков в истории НБА. На счету 35-летнего баскетболиста 27 314 очков.

Лидирует по данному показателю форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, который набрал 38 995 очков. Второе место занимает бывший центровой «Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар (38 387 очков), тройку замыкает бывший форвард «Юта Джаз» Карл Мэлоун (36 928 очков).

Дюрант перешёл в «Финикс» из «Бруклин Нетс» в феврале 2023 года. В нынешнем сезоне форвард набирает в среднем 31 очко, совершает семь подборов и шесть результативных передач. После 13 матчей «Санз» занимают седьмое место в Западной конференции. Лидирует в таблице «Миннесота Тимбервулвз».

Кевин Дюрант и Кармело Энтони на баскетбольном фестивале Nike: