Василий Карасёв: опять концовка, опять не в нашу пользу
Поделиться
Главный тренер МБА Василий Карасёв поделился своими впечатлениями после поражения в матче с «Уралмашом» со счётом 87:90.
«Сложно что-то сказать по горячим следам. Опять концовка, опять не в нашу пользу. Видимо, недостаточно агрессивно шли под кольцо — пробили очень мало фолов в концовке», — сказал Карасёв после матча.
Самым результативным в составе победителей стал защитник Гарретт Нэвелс, на счету которого 22 очка, четыре подбора и четыре результативные передачи. Для «Уралмаша» эта победа стала шестой в 12 встречах дебютного сезона Единой лиги ВТБ. На счету МБА пять побед в 12 играх.
«Уралмаш» занимает восьмую строчку в таблице первого этапа Единой лиги ВТБ. МБА, в свою очередь, находится на 10-й позиции.
Единая лига ВТБ . 1-й этап
21 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК
МБА
Москва
Окончен
87 : 90
Уралмаш
Екатеринбург
МБА: Воронов - 23, Хоменко - 18, Голдырев - 8, Минченко - 8, Личутин - 8, Якушин - 8, Барашков - 7, Лопатин - 5, Валиев - 2, Трушкин, Шейко, Клюев
Уралмаш: Нэвелс - 22, Нэльсон - 17, Даглас - 15, Глазунов - 9, Захаров - 8, Эллис - 6, Писклов - 4, Михеев - 4, Новиков - 3, Пынько - 2, Балашов, Прощенко
Комментарии
- 22 ноября 2023
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:28
-
08:05
-
07:59
-
07:41
-
06:39
-
06:35
-
06:35
-
06:18
-
05:42
-
05:21
-
05:11
-
04:59
-
01:43
-
00:38
- 21 ноября 2023
-
23:58
-
23:35
-
23:21
-
23:00
-
22:44
-
22:34
-
22:08
-
22:00
-
22:00
-
21:40
-
21:25
-
21:12
-
21:00
-
20:30
-
19:50
-
18:55
-
18:30
Партнерский контент