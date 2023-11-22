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Василий Карасёв: опять концовка, опять не в нашу пользу

Василий Карасёв: опять концовка, опять не в нашу пользу
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Главный тренер МБА Василий Карасёв поделился своими впечатлениями после поражения в матче с «Уралмашом» со счётом 87:90.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Сложно что-то сказать по горячим следам. Опять концовка, опять не в нашу пользу. Видимо, недостаточно агрессивно шли под кольцо — пробили очень мало фолов в концовке», — сказал Карасёв после матча.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Гарретт Нэвелс, на счету которого 22 очка, четыре подбора и четыре результативные передачи. Для «Уралмаша» эта победа стала шестой в 12 встречах дебютного сезона Единой лиги ВТБ. На счету МБА пять побед в 12 играх.

«Уралмаш» занимает восьмую строчку в таблице первого этапа Единой лиги ВТБ. МБА, в свою очередь, находится на 10-й позиции.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
21 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК
МБА
Москва
Окончен
87 : 90
Уралмаш
Екатеринбург
МБА: Воронов - 23, Хоменко - 18, Голдырев - 8, Минченко - 8, Личутин - 8, Якушин - 8, Барашков - 7, Лопатин - 5, Валиев - 2, Трушкин, Шейко, Клюев
Уралмаш: Нэвелс - 22, Нэльсон - 17, Даглас - 15, Глазунов - 9, Захаров - 8, Эллис - 6, Писклов - 4, Михеев - 4, Новиков - 3, Пынько - 2, Балашов, Прощенко
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