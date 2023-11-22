Василий Карасёв: опять концовка, опять не в нашу пользу

Главный тренер МБА Василий Карасёв поделился своими впечатлениями после поражения в матче с «Уралмашом» со счётом 87:90.

«Сложно что-то сказать по горячим следам. Опять концовка, опять не в нашу пользу. Видимо, недостаточно агрессивно шли под кольцо — пробили очень мало фолов в концовке», — сказал Карасёв после матча.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Гарретт Нэвелс, на счету которого 22 очка, четыре подбора и четыре результативные передачи. Для «Уралмаша» эта победа стала шестой в 12 встречах дебютного сезона Единой лиги ВТБ. На счету МБА пять побед в 12 играх.

«Уралмаш» занимает восьмую строчку в таблице первого этапа Единой лиги ВТБ. МБА, в свою очередь, находится на 10-й позиции.