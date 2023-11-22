Валиев рассказал, как проявляется сплочённость в МБА, приведя в пример женскую команду

Форвард ПБК МБА Евгений Валиев в интервью «Чемпионату» высказался о пирамиде команд в московской организации.

«Давайте будем честны — девчонки до сих пор приносят больше наград. Стараюсь, когда есть возможность, посмотреть игры наших команд, графики не всегда совпадают. В зале пересекаемся, парой слов перекидываемся. В этом плане очень сплочённый клуб в общем, а не отдельно взятая команда», — сказал Валиев.

Отметим, что команды МБА представлены в мужском баскетболе, женском, молодежном и 3х3.

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