Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Арис — Ратиофарм Ульм. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Валиев рассказал, как проявляется сплочённость в МБА, приведя в пример женскую команду

Валиев рассказал, как проявляется сплочённость в МБА, приведя в пример женскую команду
Комментарии

Форвард ПБК МБА Евгений Валиев в интервью «Чемпионату» высказался о пирамиде команд в московской организации.

«Давайте будем честны — девчонки до сих пор приносят больше наград. Стараюсь, когда есть возможность, посмотреть игры наших команд, графики не всегда совпадают. В зале пересекаемся, парой слов перекидываемся. В этом плане очень сплочённый клуб в общем, а не отдельно взятая команда», — сказал Валиев.

Отметим, что команды МБА представлены в мужском баскетболе, женском, молодежном и 3х3.

Полное интервью баскетболиста читайте на «Чемпионате».

Сейчас читают:
«С Львом Лещенко здороваемся при встрече». Интервью с опытным форвардом московской МБА
Эксклюзив
«С Львом Лещенко здороваемся при встрече». Интервью с опытным форвардом московской МБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android