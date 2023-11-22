Евгений Валиев предположил, почему он пользуется спросом у клубов Единой лиги ВТБ

Форвард ПБК МБА Евгений Валиев в интервью «Чемпионату» рассказал, почему его ценят тренеры.

«Ну тут всё вместе: отработать в защите, подстраховать, где-то прыгнуть за мячом. Нападение ещё можно натренировать, а вот в защите… У меня всегда было больше желания играть в защите, чем в нападении, возможно, это и осталось. Именно из-за этого я вызываю у команд желание меня подписать», — сказал Валиев.

33-летний форвард выступает за МБА с 2022 года. Ранее он играл за «Триумф», «Зенит», «Химки», «Парму» и УНИКС.

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