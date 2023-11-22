26 очков Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» одержать победу над «Ютой», у Леброна — 17 очков

Сегодня, 22 ноября, в городе Лос-Анджелес (США) на «Крипто.ком Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Юта Джаз». Хозяева победили со счётом 131:99.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, сделавший дабл-дабл. На его счету 26 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи. Его партнёр по команде, разыгрывающий Д'Анджело Рассел отметился 20 очками, третья подборами и восемью передачами. Помимо них, ещё пять игроков команды смогли набрать не менее 10 очков: Остин Ривз (19), Леброн Джеймс (17), Кристиан Вуд (16), Руи Хатимура (12) и Джексон Хэйз (10).

Самым результативным игроком в составе «Юты» стал центровой Омер Юртсевен. Он набрал 18 очков, сделал шесть подборов и одну передачу. Форвард Джон Коллинз отметился 15 очками, четырьмя подборами и одной передачей. Разыгрывающий Коллин Секстон добавил 18 очков со скамейки запасных.