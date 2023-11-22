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26 очков Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» одержать победу над «Ютой», у Леброна — 17 очков

26 очков Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» одержать победу над «Ютой», у Леброна — 17 очков
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Сегодня, 22 ноября, в городе Лос-Анджелес (США) на «Крипто.ком Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Юта Джаз». Хозяева победили со счётом 131:99.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, сделавший дабл-дабл. На его счету 26 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи. Его партнёр по команде, разыгрывающий Д'Анджело Рассел отметился 20 очками, третья подборами и восемью передачами. Помимо них, ещё пять игроков команды смогли набрать не менее 10 очков: Остин Ривз (19), Леброн Джеймс (17), Кристиан Вуд (16), Руи Хатимура (12) и Джексон Хэйз (10).

Самым результативным игроком в составе «Юты» стал центровой Омер Юртсевен. Он набрал 18 очков, сделал шесть подборов и одну передачу. Форвард Джон Коллинз отметился 15 очками, четырьмя подборами и одной передачей. Разыгрывающий Коллин Секстон добавил 18 очков со скамейки запасных.

НБА - регулярный чемпионат
22 ноября 2023, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
131 : 99
Юта Джаз
Ньютаун
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 26, Расселл - 20, Ривз - 19, Джеймс - 17, Вуд - 16, Хатимура - 12, Хэйс - 10, Кристи - 7, Принс - 4, Худ-Скифино, Вандербилт, Реддиш
Юта Джаз: Юртсевен - 18, Коллинс - 15, Секстон - 14, Фонтеккио - 11, Маркканен - 10, Джордж - 9, Кларксон - 7, Хортон-Такер - 6, Данн - 5, Олиник - 4, Саманич, Агбаджи
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