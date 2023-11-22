Сможет ли Леброн достигнуть отметки в 45 000 очков?

В сегодняшнем матче с «Ютой Джаз» форвард «Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс достиг отметки в 39 000 очков за всю карьеру в регулярных сезонах. Ещё в прошлом сезоне он стал первым в истории по данному показателю и теперь только увеличивает отрыв. Сможет ли он в своей карьере набрать 45 000 очков? Хотим знать ваше мнение.

Джеймсу исполнится 39 лет 30 декабря. Он проводит свой 21-й сезон в лиге и принял участие в 1435 матчах, в которых в среднем набирает 26,4 очков.

Перед нынешним сезоном Леброн имел в своём активе 38 652 очков. Получается, что в среднем он набирал за сезон порядка 1932 очков. С подобным темпом форвард доберётся до 45 000 в своём 24-м сезоне в лиге.

Тем не менее баскетболист не находится в своём пике и за все сезоны в «Лейкерс», помимо нынешнего, он набирал за сезон в среднем 1522 очков. С таким темпом он доберётся до 45 000 во время 25-го сезона в своей карьере.