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Форвард «Пари НН» оценил работу судей в матче с «Зенитом»

Форвард «Пари НН» оценил работу судей в матче с «Зенитом»
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Форвард «Пари Нижний Новгород» Александр Ганькевич высказался по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с Зенитом (65:68).

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Считаю, что команда отдала себя по максимуму. Были совершены ошибки где‑то. Без них играть тяжело, но мы сделали все возможное. В конце сыграли глупо, надо было по‑другому. С чем связаны фолы? Мы пытались дать жесткий контактный баскетбол, но судьи не хотели такой игры и смягчили ее», — приводит слова Ганькевича «Матч ТВ».

Стоит отметить, что за несколько минут до конца встречи «Нижний Новгород» вёл в четыре очка, однако игрокам из Санкт-Петербурга удалось забросить трёхочковый бросок и успешно реализовать два штрафных очка в клатче. Это поражение стало восьмым кряду для подопечных Зорана Лукича. Таким образом, баскетболисты «Пари НН» обновили клубный антирекорд по количеству проигранных матчей подряд.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
21 ноября 2023, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
68 : 65
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит: Фрейзер - 24, Хантер - 12, Дублевич - 11, Курич - 11, Герасимов - 6, Вольхин - 2, Зубков - 2, Шевчук, Карасёв, Клименко, Земский
Пари Нижний Новгород: Аллен - 22, Новакович - 10, Коузи - 9, Бабурин - 6, Зоткин - 6, Ганькевич - 4, Ивлев - 4, Ганькевич - 2, Беленицкий - 2, Апич
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