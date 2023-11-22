Форвард «Пари НН» оценил работу судей в матче с «Зенитом»

Форвард «Пари Нижний Новгород» Александр Ганькевич высказался по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с Зенитом (65:68).

«Считаю, что команда отдала себя по максимуму. Были совершены ошибки где‑то. Без них играть тяжело, но мы сделали все возможное. В конце сыграли глупо, надо было по‑другому. С чем связаны фолы? Мы пытались дать жесткий контактный баскетбол, но судьи не хотели такой игры и смягчили ее», — приводит слова Ганькевича «Матч ТВ».

Стоит отметить, что за несколько минут до конца встречи «Нижний Новгород» вёл в четыре очка, однако игрокам из Санкт-Петербурга удалось забросить трёхочковый бросок и успешно реализовать два штрафных очка в клатче. Это поражение стало восьмым кряду для подопечных Зорана Лукича. Таким образом, баскетболисты «Пари НН» обновили клубный антирекорд по количеству проигранных матчей подряд.