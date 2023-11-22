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Папа Франциск получил в подарок джерси «Сакраменто»

Папа Франциск получил в подарок джерси «Сакраменто»
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Папа Римский Франциск получил в подарок майку команды Национальной баскетбольной лиги «Сакраменто Кингз».

Папа Франциск получил в подарок джерси «Сакраменто»:

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