Папа Франциск получил в подарок джерси «Сакраменто»
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Папа Римский Франциск получил в подарок майку команды Национальной баскетбольной лиги «Сакраменто Кингз».
Папа Франциск получил в подарок джерси «Сакраменто»:
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