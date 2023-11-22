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Абринес — о Ясикявичюсе: когда кто-то кричит на тебя каждый день, ты устаёшь

Абринес — о Ясикявичюсе: когда кто-то кричит на тебя каждый день, ты устаёшь
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Игрок «Барселоны» Алекс Абринес высказался о предыдущем тренере сине-гранатовых Шарунасе Ясикявичюсе.

«Шарас был парнем, который многого требовал, он много жил баскетболом. У Светислава Пешича тоже был этот югославский ген — он сильно давил, много кричал. В конце концов, это способы тренировки. Мы можем высказывать своё мнение, но мы должны адаптироваться. Это разные типы тренеров, для которых слово имеет значение. Нужно привыкнуть к этому и двигаться вперёд.

Когда сезон такой длинный и так много игр, если у тебя есть человек, который кричит на тебя с понедельника по субботу, то в конце концов ты устаёшь и перестаёшь что-то делать. Потому что указания входят в тебя через одно ухо и выходят через другое. Должно быть всего понемногу», — сказал Абринес в интервью Catalunya Radio.

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