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Карасёв — после четырёх побед «Зенита» подряд: усталость накопилась приличная

Карасёв — после четырёх побед «Зенита» подряд: усталость накопилась приличная
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Российский игрок санкт-петербургского «Зенита» Сергей Карасёв прокомментировал победу в матче Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород».

«Вырвали эту победу в концовке, хотя ещё за три минуты до конца заключительной четверти порядка шести очков проигрывали. Дублевич забил очень важную «трёшку», Трент Фрейзер очень хороший матч провёл. Что касается игры в целом, соперник очень хорошо нас разобрал. Мы же где‑то в защите неправильно сыграли. Но победа есть победа — это самое главное.

На самом деле усталость приличная. Но победы действительно всегда дают вдохновение. Особенно такие, когда по ходу встречи не всегда всё идёт по плану. Такие матчи, как с «Пари НН», очень важны.

У нас четыре победы подряд. Даже с учётом травмированных мы вышли на победную серию. Надо продолжать в том же духе, и, конечно, ждём восстановления ребят, чтобы они побыстрее вернулись», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».

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