Дмитрий Кулагин — об игре с ЦСКА: считаю её особенно принципиальной

Защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ. Встреча состоится 23 ноября в Казани и начнётся в 19:30 по московскому времени.

«Подготовка к домашней встрече с ЦСКА проходит согласно плану, но не без трудностей. Для нас важен каждый матч, но предстоящую игру считаю особенно принципиальной — в том числе в турнирном плане. Армейцы показывают качественный баскетбол и заслуженно занимают верхнюю строчку в таблице. В наших планах — изменить текущее положение вещей.

Грядущее противостояние с ЦСКА обещает быть напряжённым и интересным. С удовольствием приглашаю всех любителей баскетбола в четверг на трибуны «Баскет-холла». Рассчитываем на горячую поддержку болельщиков УНИКСа, которые будут гнать нас к победе», — приводит слова Кулагина пресс-служба УНИКСа.

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