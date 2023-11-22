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Дмитрий Кулагин — об игре с ЦСКА: считаю её особенно принципиальной

Дмитрий Кулагин — об игре с ЦСКА: считаю её особенно принципиальной
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Защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ. Встреча состоится 23 ноября в Казани и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Подготовка к домашней встрече с ЦСКА проходит согласно плану, но не без трудностей. Для нас важен каждый матч, но предстоящую игру считаю особенно принципиальной — в том числе в турнирном плане. Армейцы показывают качественный баскетбол и заслуженно занимают верхнюю строчку в таблице. В наших планах — изменить текущее положение вещей.

Грядущее противостояние с ЦСКА обещает быть напряжённым и интересным. С удовольствием приглашаю всех любителей баскетбола в четверг на трибуны «Баскет-холла». Рассчитываем на горячую поддержку болельщиков УНИКСа, которые будут гнать нас к победе», — приводит слова Кулагина пресс-служба УНИКСа.

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Единая лига ВТБ . 1-й этап
23 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
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П2
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