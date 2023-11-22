«Локомотив-Кубань» разгромил «Руну» в матче Единой лиги ВТБ

Сегодня, 22 ноября 2023 года, в Краснодаре на арене «Баскет-Холл» состоялся один из матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого сыграли местный баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» и «Руна» из Москвы. Игру обслуживали судьи Сергей Беляков (Ижевск), Антон Круглов (Москва) и Ярослав Орешин (Санкт-Петербург). Встреча завершилась победой хозяев со счётом 96:76.
Самым результативным игроком матча стали игроки краснодарского клуба Девон Акун‑Пёрселл и Джейлен Бэрфорд, а также разыгрывающий московской команды Никола Иванович, набравшие по 17 очков.
Таким образом, «Локомотив‑Кубань» одержал седьмую победу в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Сейчас клуб из Краснодара занимает пятую строчку турнирной таблицы. «Руна», которая имеет в активе шесть побед, пребывает на седьмом месте.
- 22 ноября 2023
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