Тренер «Локомотива-Кубань» Секулич: стараемся вернуть себе место, которого мы достойны

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу над московской «Руной» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась сегодня, 22 ноября, в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счётом 96:76.

«Руна» – главное, на мой взгляд, открытие сезона со знаком «плюс». Я доволен тем, как мы провели бóльшую часть матча – и в защите, и в атаке. Не было мысли поберечь команду для следующих матчей? Это противоречило бы философии, которую я прививаю команде. Для нас важнейшая игра – та, в которую мы играем прямо сейчас. У нас уже был опыт, когда мы сбавляли обороты и в итоге обидно проигрывали. Всегда нужно показывать свой максимум, особенно перед своими болельщиками.

У нас, к счастью, 12 равноценных игроков в ротации, каждый из которых сегодня сыграл помногу. Это одно из наших преимуществ, и мы стараемся извлекать из этого пользу. Нам хорошо удавалось находить возможности для броска и доводить мяч до игроков, у которых в данный момент лучше всего летит. В начале сезона мы потерпели несколько поражений, на которые, откровенно говоря, не рассчитывали. Теперь стараемся вернуть себе место, которого, по нашим оценкам, достойны», – приводит слова Секулича пресс-служба команды.

«Локомотив‑Кубань» одержал семь побед в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Сейчас клуб из Краснодара занимает пятую строчку турнирной таблицы.