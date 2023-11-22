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Тренер «Локомотива-Кубань» Секулич: стараемся вернуть себе место, которого мы достойны

Тренер «Локомотива-Кубань» Секулич: стараемся вернуть себе место, которого мы достойны
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу над московской «Руной» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась сегодня, 22 ноября, в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счётом 96:76.

«Руна» – главное, на мой взгляд, открытие сезона со знаком «плюс». Я доволен тем, как мы провели бóльшую часть матча – и в защите, и в атаке. Не было мысли поберечь команду для следующих матчей? Это противоречило бы философии, которую я прививаю команде. Для нас важнейшая игра – та, в которую мы играем прямо сейчас. У нас уже был опыт, когда мы сбавляли обороты и в итоге обидно проигрывали. Всегда нужно показывать свой максимум, особенно перед своими болельщиками.

У нас, к счастью, 12 равноценных игроков в ротации, каждый из которых сегодня сыграл помногу. Это одно из наших преимуществ, и мы стараемся извлекать из этого пользу. Нам хорошо удавалось находить возможности для броска и доводить мяч до игроков, у которых в данный момент лучше всего летит. В начале сезона мы потерпели несколько поражений, на которые, откровенно говоря, не рассчитывали. Теперь стараемся вернуть себе место, которого, по нашим оценкам, достойны», – приводит слова Секулича пресс-служба команды.

«Локомотив‑Кубань» одержал семь побед в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Сейчас клуб из Краснодара занимает пятую строчку турнирной таблицы.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
22 ноября 2023, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
96 : 76
Руна
Москва
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 17, Акун-Пёрселл - 17, Емченко - 12, Щербенев - 10, Узинский - 9, Уайт - 8, Темиров - 6, Мартюк - 6, Квитковских - 6, Елатонцев - 4, Морган - 1, Близнюк
Руна: Иванович - 17, Морган - 13, Попов - 13, Раданов - 11, Савин - 9, Тайус - 8, Сопин - 3, Комиссаров - 2, Походяев, Жмако
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