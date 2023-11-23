Наставник «Руны» Эрдоган: поздравления «Локомотиву», они полностью заслужили победу

Главный тренер «Руны» Эртугрул Эрдоган высказался о поражении команды от «Локомотива-Кубань» в рамках Единой лиги ВТБ. Встреча 22 ноября состоялась в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счётом 96:76.

«Сегодня играли с «Локомотивом», который собрал 16 подборов в нападении – отсюда результат. Посмотрите итоговый протокол: у нас 57 владений, у них – 70. Когда у тебя настолько меньше шансов, матч не выиграть. Против таких команд, как «Локо», надо контролировать темп игры. Нам это не удалось. Может, со стороны и казалось, что у нас всё окей, но я видел, что соперник вот-вот создаст отрыв. Нам приходилось сражаться за каждый подбор.

Я не буду оправдываться отсутствием двоих важных игроков, но в какой-то момент усталость остальных начала сказываться. Нужно извлечь уроки из этого матча и готовиться дальше. Поздравления «Локомотиву», они полностью заслужили победу», – приводит слова Эрдогана пресс-служба команды.