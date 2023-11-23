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Наставник «Руны» Эрдоган: поздравления «Локомотиву», они полностью заслужили победу

Наставник «Руны» Эрдоган: поздравления «Локомотиву», они полностью заслужили победу
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Главный тренер «Руны» Эртугрул Эрдоган высказался о поражении команды от «Локомотива-Кубань» в рамках Единой лиги ВТБ. Встреча 22 ноября состоялась в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счётом 96:76.

«Сегодня играли с «Локомотивом», который собрал 16 подборов в нападении – отсюда результат. Посмотрите итоговый протокол: у нас 57 владений, у них – 70. Когда у тебя настолько меньше шансов, матч не выиграть. Против таких команд, как «Локо», надо контролировать темп игры. Нам это не удалось. Может, со стороны и казалось, что у нас всё окей, но я видел, что соперник вот-вот создаст отрыв. Нам приходилось сражаться за каждый подбор.

Я не буду оправдываться отсутствием двоих важных игроков, но в какой-то момент усталость остальных начала сказываться. Нужно извлечь уроки из этого матча и готовиться дальше. Поздравления «Локомотиву», они полностью заслужили победу», – приводит слова Эрдогана пресс-служба команды.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
22 ноября 2023, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
96 : 76
Руна
Москва
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 17, Акун-Пёрселл - 17, Емченко - 12, Щербенев - 10, Узинский - 9, Уайт - 8, Темиров - 6, Мартюк - 6, Квитковских - 6, Елатонцев - 4, Морган - 1, Близнюк
Руна: Иванович - 17, Морган - 13, Попов - 13, Раданов - 11, Савин - 9, Тайус - 8, Сопин - 3, Комиссаров - 2, Походяев, Жмако
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