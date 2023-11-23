«Ратиофарм Ульм» в овертайме обыграл «Арис» в рамках Еврокубка

22 ноября в Салониках (Греция) состоялся очередной матч группового этапа Еврокубка. В рамках него сыграли местный баскетбольный клуб «Арис» и немецкая команда «Ратиофарм Ульм». Встреча завершилась победой гостей со счётом 99:88.

Отметим, что основное время игры закончилось ничейным результатом — 81:81. Каждая из команд выиграла по два периода. В дополнительное время гораздо точнее оказались баскетболисты из города Ульм. Так, немецкий клуб разгромил хозяев в овертайме со счётом 18:7.

После восьми туров баскетбольного Еврокубка немецкая команда «Ратиофарм Ульм» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы B. Греческий «Арис», в свою очередь, располагается на шестой строчке.

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