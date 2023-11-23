«Ратиофарм Ульм» в овертайме обыграл «Арис» в рамках Еврокубка
Поделиться
22 ноября в Салониках (Греция) состоялся очередной матч группового этапа Еврокубка. В рамках него сыграли местный баскетбольный клуб «Арис» и немецкая команда «Ратиофарм Ульм». Встреча завершилась победой гостей со счётом 99:88.
Отметим, что основное время игры закончилось ничейным результатом — 81:81. Каждая из команд выиграла по два периода. В дополнительное время гораздо точнее оказались баскетболисты из города Ульм. Так, немецкий клуб разгромил хозяев в овертайме со счётом 18:7.
После восьми туров баскетбольного Еврокубка немецкая команда «Ратиофарм Ульм» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы B. Греческий «Арис», в свою очередь, располагается на шестой строчке.
Комментарии
- 23 ноября 2023
-
00:49
-
00:23
- 22 ноября 2023
-
23:56
-
23:12
-
23:02
-
22:32
-
22:15
-
21:42
-
21:24
-
20:17
-
19:58
-
19:02
-
18:21
-
17:44
-
17:25
-
16:48
-
16:24
-
16:11
-
15:47
-
15:36
-
15:16
-
15:00
-
13:48
-
13:39
-
13:10
-
13:09
-
12:59
-
12:11
-
12:04
-
11:58
-
11:09
-
10:23
-
09:50
-
09:46
-
09:39
Партнерский контент