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«Ратиофарм Ульм» в овертайме обыграл «Арис» в рамках Еврокубка

«Ратиофарм Ульм» в овертайме обыграл «Арис» в рамках Еврокубка
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22 ноября в Салониках (Греция) состоялся очередной матч группового этапа Еврокубка. В рамках него сыграли местный баскетбольный клуб «Арис» и немецкая команда «Ратиофарм Ульм». Встреча завершилась победой гостей со счётом 99:88.

Отметим, что основное время игры закончилось ничейным результатом — 81:81. Каждая из команд выиграла по два периода. В дополнительное время гораздо точнее оказались баскетболисты из города Ульм. Так, немецкий клуб разгромил хозяев в овертайме со счётом 18:7.

После восьми туров баскетбольного Еврокубка немецкая команда «Ратиофарм Ульм» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы B. Греческий «Арис», в свою очередь, располагается на шестой строчке.

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Еврокубок . Группа B. 8-й тур
22 ноября 2023, среда. 21:00 МСК
Арис
Салоники, Греция
Окончен
88 : 99
ОТ
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Комментарии
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