«Лондон Лайонс» и «Ратиофарм Ульм» одержали шестые победы в Еврокубке. Видеообзоры

В среду, 22 ноября, прошли заключительные матчи 8-го тура Еврокубка. Предлагаем ознакомиться с видеообзорами двух встреч.
В Салониках (Греция) местный клуб «Арис» играл с немецкой командой «Ратиофарм Ульм». Встреча завершилась победой гостей со счётом 99:88.
Основное время игры закончилось ничейным результатом — 81:81. Каждая из команд выиграла по две четверти. В дополнительное время сильнее оказались баскетболисты из города Ульм, взявший в овертайме верх 18:7.
Еврокубок. «Арис» — «Ратиофарм Ульм»:
После восьми туров «Ратиофарм Ульм» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы B (шесть побед, два поражения). Греческий «Арис», в свою очередь, располагается на шестой строчке (три победы, пять поражений).
В Лондоне (Великобритания) в матче группы A «Лондон Лайонс» победили словенский клуб «Цедевита Олимпия» со счётом 101:95.
Команда из Любляны потерпела восьмое поражение в восьми матчах и занимает последнее, 10-е место в группе. На счету британского клуба шесть побед при двух проигрышах. «Лондон Лайонс» идут третьими в группе.
Еврокубок. «Лондон Лайонс» — «Цедевита Олимпия»: