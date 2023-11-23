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Кристапс Порзингис в быстрым отрыве шикарно вколотил сверху с сопротивлением Брука Лопеса

Кристапс Порзингис в быстрым отрыве шикарно вколотил сверху с сопротивлением Брука Лопеса
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимает «Милуоки Бакс». На момент написании новости счёт — 70:59 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В концовке второй четверти игроки «Бостона» ушли в быстрый отрыв. Как итог, разыгрывающий Деррик Уайт отдал результативную передачу тяжёлому форварду Кристапсу Порзингису, который, в свою очередь, исполнил постер-данк с сопротивлением центрового «Милуоки» Брука Лопеса.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 28-летний Порзингис принял участие в 13 матчах, набирая в среднем 19,5 очка, 6,9 подбора и 1,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,8, трёхочковых – 33,3.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
4-я четверть
104 : 86
Милуоки Бакс
Милуоки
Бостон Селтикс: Тейтум, Холидэй, Браун, Порзингис, Уайт, Притчард, Бриссетт, Хозер, Корнет, Хорфорд, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
Милуоки Бакс: Лиллард, Боучэмп, Бисли, Ливингстон, Портис, Лопес, Пэйн, Грин, Миддлтон, Коннотон, Адетокунбо, Лопес, Адетокунбо, Джексон
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