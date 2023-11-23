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Кристапс Порзингис в быстрым отрыве шикарно вколотил сверху с сопротивлением Брука Лопеса

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимает «Милуоки Бакс». На момент написании новости счёт — 70:59 в пользу хозяев.

В концовке второй четверти игроки «Бостона» ушли в быстрый отрыв. Как итог, разыгрывающий Деррик Уайт отдал результативную передачу тяжёлому форварду Кристапсу Порзингису, который, в свою очередь, исполнил постер-данк с сопротивлением центрового «Милуоки» Брука Лопеса.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 28-летний Порзингис принял участие в 13 матчах, набирая в среднем 19,5 очка, 6,9 подбора и 1,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,8, трёхочковых – 33,3.